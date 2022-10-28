  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава ОВА: Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области
В тренде

Глава ОВА: Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области

Общие новости
(1 голосов)

Просто не так быстро

Глава ОВА: Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области

Генштаб ЗСУ

Новина українською

россияне пытались прорваться в Белогоровку, вражеские атаки были отбиты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у орков было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, мощно заминировать территорию.

"Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось оставить. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни, и техника банально завязла. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты".

По его словам, сейчас идут непозиционные бои. О контрнаступлении рашистов речь не идет, так как каждый день на километр или больше продвигаются именно ВСУ. Гайдай выразил надежду, что вскоре Генштаб может порадовать хорошими новостями.

"Пока мы не можем зайти в деоккупированные населенные пункты. В случае более или менее стабильной ситуации, попробуем эвакуировать местных, которые согласятся на выезд, если не захотят покидать села. Поможем подготовиться к зиме. Уже создан ближе к Луганской области Харьковский склад со всем необходимым".

Читайте такжеГлава ОВА: В Луганской области ВСУ уничтожили казарму с оккупантами – более полусотни погибших россиян

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ВСУ Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде