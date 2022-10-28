Глава ОВА: Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области

россияне пытались прорваться в Белогоровку, вражеские атаки были отбиты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у орков было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, мощно заминировать территорию.

"Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось оставить. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни, и техника банально завязла. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты".

По его словам, сейчас идут непозиционные бои. О контрнаступлении рашистов речь не идет, так как каждый день на километр или больше продвигаются именно ВСУ. Гайдай выразил надежду, что вскоре Генштаб может порадовать хорошими новостями.