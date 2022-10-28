Глава ОВА: Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области
Просто не так быстро
Генштаб ЗСУ
россияне пытались прорваться в Белогоровку, вражеские атаки были отбиты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у орков было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, мощно заминировать территорию.
"Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось оставить. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни, и техника банально завязла. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты".
По его словам, сейчас идут непозиционные бои. О контрнаступлении рашистов речь не идет, так как каждый день на километр или больше продвигаются именно ВСУ. Гайдай выразил надежду, что вскоре Генштаб может порадовать хорошими новостями.
"Пока мы не можем зайти в деоккупированные населенные пункты. В случае более или менее стабильной ситуации, попробуем эвакуировать местных, которые согласятся на выезд, если не захотят покидать села. Поможем подготовиться к зиме. Уже создан ближе к Луганской области Харьковский склад со всем необходимым".
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