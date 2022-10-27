Глава ОВА: В Луганской области ВСУ уничтожили казарму с оккупантами – более полусотни погибших россиян
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Сергей Гайдай Телеграм-канал
В Сватовском районе в селе Коржевое ВСУ ударили в казарму российских захватчиков. Потери орков составили до 60 человек погибшими. Не менее 10 из них – офицеры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также в течение 24-25 октября в Голубовку доставили около 100 раненых военнослужащих россии. Для их спасения из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.
Кроме того, в так называемой "лнр" еще раз отметили нецелесообразность восстановления Попасной. Никто из орков не в состоянии взять ответственность за решение в отношении города. Сначала издали указ о нецелесообразности его восстановления, затем на высшем уровне, то есть на россии, его опровергли. россияне ищут средства для строительства жилья в Первомайске и Золотом. Рассматривают варианты с Лисичанском и Северодонецком.
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