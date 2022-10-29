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Гайдай: ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная

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Продвижение есть

Гайдай: ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная

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Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Об этом сообщает начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире канала "Настоящее Время".

"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и проливные ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть каждый день", - отметил он.

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При этом он отказался комментировать информацию о якобы украинском прорыве севернее Сватово.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото и видео с деоккупированных территорий, потому что мы непосредственно готовимся к заходу на эти территории. Там остались люди, их не очень много, но они есть. И с первых дней их нужно поддерживать", - добавил Гайдай.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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Источник:
РБК-Украина

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