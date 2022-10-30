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Россияне взорвали мост в Луганской области, чтобы замедлить продвижение ВСУ

Общие новости
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(1 голосов)

Оккупантам страшно

Россияне взорвали мост в Луганской области, чтобы замедлить продвижение ВСУ

Фейсбук Гайдая

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики взорвали мост через реку Красная вблизи поселка Краснореченское в Луганской области.

Захватчики боятся, что ВСУ уже близко, и решили усложнить передвижение нашим военным.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красна у Краснореченского", - написал Гайдай.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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Источник:
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Комментарии (1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
30.10.2022 в 15:28
А чтоб они его могли взорвать - зеленский в 2019 его построил.
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