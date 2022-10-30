Россияне взорвали мост в Луганской области, чтобы замедлить продвижение ВСУ
Оккупантам страшно
Фейсбук Гайдая
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики взорвали мост через реку Красная вблизи поселка Краснореченское в Луганской области.
Захватчики боятся, что ВСУ уже близко, и решили усложнить передвижение нашим военным.
"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красна у Краснореченского", - написал Гайдай.
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Источник:Телеграм Гайдая
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
30.10.2022 в 15:28
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