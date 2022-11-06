Гайдай: Россияне не прекращают попытки захватить Белогоровку

Российские захватчики пытаются снова захватить Белогоровку в Луганской области, потому что понимают, что это ключ к освобождению ВСУ Лисичанска. Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается Белогоровки, то для них это определенный плацдарм и плюс они понимают – если Белогоровку они не смогут захватить, то тогда следующим населенным пунктом для ВСУ может быть уже Лисичанск.

Нет никаких сомнений, что Лисичанск будет освобожден, но на это нужно время.

Под натиском украинских защитников в других городах области, Северодонецк враг просто оставит - русские настолько разрушили этот город, что его невозможно уже использовать как крепость", - сказал Гайдай.