УПЛ назвала лучшего тренера 11-го тура
Поздравления принимает наставник Вереса
Фото: НК Верес
Главный тренер "
Подопечные Вирта разгромили "Металлист 1925" (4:1) и закрепились на 5-м месте в таблице.
Следующий поединок ровенчан в УПЛ подопечные Вирта сыграют 9 ноября против "Шахтера".
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