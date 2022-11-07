  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УПЛ назвала лучшего тренера 11-го тура
В тренде

УПЛ назвала лучшего тренера 11-го тура

Общие новости
(1 голосов)

Поздравления принимает наставник Вереса

УПЛ назвала лучшего тренера 11-го тура

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт признан лучшим тренером 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Вирта разгромили "Металлист 1925" (4:1) и закрепились на 5-м месте в таблице.

Следующий поединок ровенчан в УПЛ подопечные Вирта сыграют 9 ноября против "Шахтера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде