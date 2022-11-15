Сегодня День рождения у главного тренера юношеской сборной Украины Владимира Езерского

Владимир Иванович Езерский родился 15 ноября 1976-го во Львове. Сегодня ему исполняется 46 лет.

Карьеру футболиста начинал в футбольном клубе "Гарай", после чего перешел в "Карпаты". Далее Езерский защищал цвета "Динамо", был лидером обороны "Днепра". 16 июня 2007 года "Шахтер" приобрел Владимира за 7,5 миллионов гривен. Последними клубами украинского исполнителя в начале десятых стали "Заря", "Таврия" и "Говерла". С 1998-го по 2008-й выступал за сборную Украины. Езерский – четвертьфиналист ЧМ-2006.

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На данный момент Владимир Езерский работает главным тренером юношеской сборной Украины U-19.