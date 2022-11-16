 Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно ᐉ UA-Футбол
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Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно

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(4 голосов)

Караваев-старший пережил оккупацию в Херсоне

Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно

champion.com.ua

Новина українською

Александр Караваев-старший, отец игрока "Динамо" Александра Караваева, рассказал, как семья жила в оккупации.

- Не боялись, что к вам придут оккупационные власти и предложат сотрудничество?

– В мае российская полиция приходила в наш дом в Херсоне. Но не за мной. Сломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было. Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали в подвал. Кто его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос. Но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона.

Мнения, которые ко мне могут прийти, возникали. Особенно когда в украинской прессе написали, что родители Караваева остались в оккупации. По моему мнению, эта новость не была уместной – забрасываю камень в адрес ваших коллег. Я лишний раз старался не ездить по городу, чтобы не попадать на блокпосты, где проверяли документы.

– При этом вы отказались даже поставить российскую карточку в свой мобильный.

- Некоторые из знакомых мне говорили: "Саша, чего не поставишь на телефоне русский номер, не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет". У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока "Динамо" и сборной Украины, брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на русский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи, – сказал Караваев-старший.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Чемпіон

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Комментарии (5)
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Матч Футболович
17.11.2022 в 09:51
Респект бате за стойкость и принципы и за выращенного сына. Все вернётся вам сторицей. P.s. Если что, я болельщик Шахтера. Но я за справедливость. Спасибо человеку, красавчик.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.11.2022 в 07:56
#опоблоківський сайт три поста заблокував . Без матюків , українською , щоб не дай Боже, москалика курченського з Харкова не образити ...
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
17.11.2022 в 02:33
Щоб я, батько гравця "динамо" та збірної України, брав у окупантів пайок... Ну так сын же твой берет пайок от суркиса. А п*идарасы суркисы враги Украины! Это эти жидовские твари принесли на нашу землю войну! Так что подумай Караваев старший в какое дерьмо влез твой сын!
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+2
-6
avatar
beatles (Крижопіль)
17.11.2022 в 00:29
Україна це не тільки держава, це не тільки річки, ліси, степи та гори, це все є і в інших країнах. Україна - це поперше Люди! Слава Україні!
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2022 в 01:14
Героям слава. А Україна - це не "не тільки річки, ліси...", а це саме і є люди! Без людей всі ці "річки, ліси" - просто природа, територія - і не більше. От взяти хоча би парашу: територія величезна, природа унікальна, а люди... Я їх навіть людьми назвати не можу. Дресировані задралопітеки, які так і не змогли еволюціонувати до людей. Бо що відрізняє людей від тварин? Людяність, співчуття, мораль, принципи... У парашинцев нічого цього немає і ніколи не було.
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+4
0

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