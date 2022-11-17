СБУ обнаружила российскую пыточную в освобожденном Херсоне, найдено уже более полусотни убитых людей

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

В Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей. На деоккупированной части области проводится эксгумация убитых. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.