СБУ обнаружила российскую пыточную в освобожденном Херсоне, найдено уже более полусотни убитых людей
Ужас
СБУ
Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.
В Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей. На деоккупированной части области проводится эксгумация убитых. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
"Пока обнаружили 63 тела, на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не обошли населенные пункты и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений".
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