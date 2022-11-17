 СБУ обнаружила российскую пыточную в освобожденном Херсоне, найдено уже более полусотни убитых людей ᐉ UA-Футбол
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СБУ обнаружила российскую пыточную в освобожденном Херсоне, найдено уже более полусотни убитых людей

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Ужас

СБУ обнаружила российскую пыточную в освобожденном Херсоне, найдено уже более полусотни убитых людей

СБУ

Новина українською

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

В Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей. На деоккупированной части области проводится эксгумация убитых. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Пока обнаружили 63 тела, на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не обошли населенные пункты и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений".

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В статье: СБУ война с россией
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