В ночь на 18 ноября россияне обстреляли Запорожскую область и Никополь, в Вольнянске есть погибшие
Ужас
Старух Телеграм-канал
В Вольнянске Запорожской области нашли еще двух погибших в результате российского ракетного удара. Число жертв возросло до 9. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
На месте удара все еще продолжаются аварийно-спасательные работы. В доме, в который попала российская ракета, проживали четыре семьи, по меньшей мере, 8 человек. В ГСЧС рассказывали, что работа спасателей не останавливалась даже ночью.
В результате ракетного удара по Вольнянску, который произошел в ночь на 17 ноября, зафиксировали попадание трех ракет, из-за чего был разрушен, в частности, двухэтажный дом.
Также в результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры. По предварительным данным, люди не пострадали.
От вражеского огня ночью снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь. Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. Без пострадавших. В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Побиты гаражи и автомобили.
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