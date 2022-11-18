Добил Южную Корею в финале молодежного ЧМ. Сегодня День рождения у игрока Динамо Гео Цитаишвили
22 года
Фото: ФК Динамо Киев
Георгий Климентиевич Цитаишвили родился 18 ноября 2000 года в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). Украинский (до 2021-го) и грузинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и сборной Грузии. В настоящее время выступает на правах аренды за польский "Лех", он уже успел поиграть в аренде за "Ворсклу", "Черноморец" и "Вислу".
Цитаишвили – победитель молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной Украины U-20. Играл за молодежную сборную Украины. Мастер спорта Украины международного класса (2019). Он забил в финале молодежного ЧМ-2019 третий гол в ворота сборной Южной Кореи, ставший заключительным на турнире.
2 сентября 2021 года провел свой дебютный матч в составе сборной Грузии против сборной Косово.
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