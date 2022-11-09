"Цитаишвили — золотой человек". Максимов высказался о своем экс-подопечном

Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о периоде работы с вингером Георгием Цитаишвили, которого клуб арендовал у киевского "Динамо".

– У вас был Георгий Цитаишвили, которого называли "тяжелым", но вы нашли ему применение.

– Ооо. Я с ним вообще… Это золотой человек. Поверьте.

– Роман Григорчук говорит то же самое, кстати.

– Говорю: "Гио, ситуация такая, сейчас выбираю состав на матч. Ты не попадешь, не обижайся. Выйдешь минут на 20. Ты вообще Пеле, но минус есть, что в отборе не участвуешь". Он отвечает: "Тренер, как скажете, вы принимаете решение". Жаль, что сыграл 2 матча и получил тяжелую травму на полгода.

– Вы его переквалифицировали с правого вингера на левого латераля, а потом то же делал Григорчук. В чем же была идея? Человек, как вы говорите, не играет в обороне.

– Если ставить на фланг, то под ним должен быть футболист-собака, который должен выполнять за него работу.

– В этом случае – левый центральный защитник.

– Зависит, какая схема. Я обычно играю в три центральных. Там еще два опорника и крайние, которые были "собаками". У меня был Пердута с одной стороны, с другой Якубу, который всю жизнь занимался легкой атлетикой, а тут решил в футбол поиграть. Мне такие нравятся, – сказал Максимов в шоу "ТаТоТаке".

Контракт Цитаишвили все еще принадлежит "Динамо", однако после полномасштабного вторжения россии он отправился играть за польский "Лех".