Лучи и Риццоли провели обучающий семинар для арбитров УПЛ
В онлайн-семинаре были проанализированы ряд клипов
uaf.ua
Комитет арбитров УАФ провел обучающий онлайн семинара с судьями УПЛ.
На нем присутствовали Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.
Семинар длился 2 часа. В нем был проанализирован ряд клипов, посвященных, в частности, таким темам: игра рукой, лишение соперника очевидной голевой возможности, симуляции и наступления.
Перед началом семинара Лучи заявил, что судьям необходимо более ответственно и профессионально относиться к подготовке к матчам.
Риццоли же сказал следующее: "Делайте простые и очевидные вещи, которые будут понятны всем, а не только вам".
К каждой типологии проанализированных случаев были даны практические советы по применению ВАР.
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