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Лучи и Риццоли провели обучающий семинар для арбитров УПЛ

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В онлайн-семинаре были проанализированы ряд клипов

Лучи и Риццоли провели обучающий семинар для арбитров УПЛ

uaf.ua

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Комитет арбитров УАФ провел обучающий онлайн семинара с судьями УПЛ.

На нем присутствовали Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.

Семинар длился 2 часа. В нем был проанализирован ряд клипов, посвященных, в частности, таким темам: игра рукой, лишение соперника очевидной голевой возможности, симуляции и наступления.

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Перед началом семинара Лучи заявил, что судьям необходимо более ответственно и профессионально относиться к подготовке к матчам.

Риццоли же сказал следующее: "Делайте простые и очевидные вещи, которые будут понятны всем, а не только вам".

К каждой типологии проанализированных случаев были даны практические советы по применению ВАР.

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В статье: Никола Риццоли Лучано Лучи УАФ
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Источник:
УАФ

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