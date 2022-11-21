В Пентагоне рассказали, какую отметку превысил объем военной помощи Украине от США
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Объем военной помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами Америки с начала полномасштабного вторжения России, превысил 20 миллиардов долларов. Об этом на пресс-конференции с министром обороны Индонезии заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.
"По состоянию на сегодняшний день мы предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи. И мы уже говорили об этом, и говорим сейчас: мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно".
В четверг, 10 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.
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