В Пентагоне рассказали, какую отметку превысил объем военной помощи Украине от США

Объем военной помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами Америки с начала полномасштабного вторжения России, превысил 20 миллиардов долларов. Об этом на пресс-конференции с министром обороны Индонезии заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

"По состоянию на сегодняшний день мы предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи. И мы уже говорили об этом, и говорим сейчас: мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно".

В четверг, 10 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.