 УАФ: Пророссийские силы хотят заставить ассоциацию прекратить борьбу против России ᐉ UA-Футбол
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УАФ: Пророссийские силы хотят заставить ассоциацию прекратить борьбу против России

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Ассоциация продолжает гнуть свою линию

УАФ: Пророссийские силы хотят заставить ассоциацию прекратить борьбу против России

Новина українською

Пресс-служба УАФ опубликовала заявление по поводу недавних инцидентов с вручением подозрения представителям ассоциации.

"Украинская ассоциация футбола — единственная среди всех спортивных ассоциаций — подала иск в ЕСПЧ касательно возмещения украинскому футболу ущерба, нанесенного агрессором. Почти сразу после этого шага УАФ сама оказалась среди мишеней агрессии России в Украине. За активную антироссийскую позицию за требования исключить российские команды из соревнований УЕФА и состава ФИФА представители пророссийских сил в Украине развернули против ассоциации заказное уголовное преследование.

! Что произошло.

Уголовное производство, которое было зарегистрировано четыре года назад, вдруг превратилось в оружие против УАФ.

Парадокс в том, что именно ассоциация инициировала расследование этого дела по факту растраты средств УЕФА через компанию "Ньюпорт Менеджмент". Именно ассоциация выявила и ликвидировала прозрачную схему распределения средств, действовавшую более 20 лет. Она все время контролировалась исключительно предыдущим руководством УАФ (тогда ФФУ), которое относится к пророссийской политической силе и находилось в тесных отношениях с главным российским представителем в Украине Виктором Медведчуком.

! Подробности.

Подозрения, которые представители УАФ получили в производстве, вообще не выдерживают критики.

  • Время их подписания не совпадает с физическими возможностями прокурора-подписанта, который, например, за два часа не мог добраться из Киева до украино-польской границы.
  • В них употребляются такие странные формулировки, как: "…документы подписаны неустановленным лицом от имени…"
  • Ряд документов, на которых следствие основывает свое обвинение, якобы "было подписано" сотрудниками УАФ, хотя в этот период "подписанты" находились в заграничных командировках.
  • Имеются еще много других фальсификаций и манипуляций.

! Реальная причина

Истинной причиной уголовного давления на руководство УАФ является попытка пророссийских политиков заставить ассоциацию прекратить борьбу против России, а также заблокировать процесс подготовки Украины к участию в роли организатора в чемпионате мира-2030.

Сегодня мы ожидаем появление новых деталей заказного преследования УАФ, а потому обещаем и вам порцию интересных комментариев по этому поводу", — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении были прикреплены следующие хештеги: #справа_проти_українського_футболу, #переслідування_УАФ, #агрессор_проти_УАФ.

Напомним, что ранее известный украинский журналист Константин Андриюк заявлял о том, Павелко по возвращении в Украину ждет вручение подозрения в уголовном производстве.

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