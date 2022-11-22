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Украина вернула домой тела 33 погибших героев

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(1 голосов)

Герои не умирают

Украина вернула домой тела 33 погибших героев

Цаплиенко Телеграм-канал

Новина українською

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

В Минреинтеграции напомнят, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

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В статье: война с россией Герои Украины Олег Котенко
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Источник:
minre.gov.ua

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.11.2022 в 12:39
Вічна пам'ять , душі спокій цим героям ...
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