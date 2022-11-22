Россияне днем обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Запорожской области, есть жертвы и раненые
Наши враги – нелюди и террористы
фото из соцсетей
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об обстреле города Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.
Жертв могло быть значительно больше, но этого удалось избежать благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создание очередей и скоплений людей, и наличию рядом оборудованных укрытий, как сообщил Старух.
"Скорбим вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над совершенствованием систем безопасности для наших граждан. Двигаемся к победе. Берегите себя".
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