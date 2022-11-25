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Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 4 пункта управления армии РФ

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В Запорожской области за один удар уничтожили 20 российских оккупантов

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 4 пункта управления армии РФ

Zelenskiy / Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 25 ноября, сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления армии РФ, 2 района сосредоточения личного состава, станцию ​​разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретранслятор врага.

Украинская авиация в свою очередь нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной технике россиян и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

В то же время, Генштаб подтвердил огневое поражение 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери россиян составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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