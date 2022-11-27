ВСУ атаковали районы сосредоточения живой силы россиян в Запорожской области

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении большого количества живой силы в Запорожской области:

“Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника”, - говорится в сводке.