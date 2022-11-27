ВСУ атаковали районы сосредоточения живой силы россиян в Запорожской области
Более сотни потерь у противника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении большого количества живой силы в Запорожской области:
“Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов
Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника”, - говорится в сводке.
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