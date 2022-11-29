 Он из тех, кто забивал в Шахтере до пришествия бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья ᐉ UA-Футбол
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Он из тех, кто забивал в Шахтере до пришествия бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья

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Украинские нападающие "горняков", вообще-то, очень неплохо стреляли по воротам оппонентов

Он из тех, кто забивал в Шахтере до пришествия бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Алексеевич Воробей родился 29 ноября 1978 года в Донецке. Украинский форвард, воспитанник футбольного клуба "Шахтер". За основной состав "горняков" играл с 1997-го по 2007 год. В составе донецкой команды выигрывал золото чемпионата и Кубок Украины (по 3 раза).

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Также Воробей защищал цвета "Днепра", киевского "Арсенала", харьковского "Металлиста" и "Гелиоса".

Андрей выступал за национальную сборную Украины по футболу с 2000-го по 2008-й. В ее составе поехал на ЧМ-2006 в Германию. Воробей – член клуба Олега Блохина (152 гола). Входит в Клуб Сергея Реброва, так как забил более 100 голов в высшем дивизионе Украины.

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В статье: Андрей Воробей
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