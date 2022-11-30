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Павелко вечен. Выборы нового главы УАФ невозможны до отмены военного положения и разрешения суда

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Конгресс состоится после отмены режима военного положения в Украине и судебного запрета на проведение отчетно-выборного Конгресса

Павелко вечен. Выборы нового главы УАФ невозможны до отмены военного положения и разрешения суда

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
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Украинская ассоциация футбола опровергла информацию о планируемом Конгрессе организации, который должен состояться в конце декабря. УАФ утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что XXV отчетно-выборный Конгресс, на котором должны были продлить полномочия Андрея Павелко на посту президента организации, был запланирован на 7 марта 2022 года. Однако из-за начала полномасштабной войны и введения в Украине военного положения он был перенесен.

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Также 5 сентября Печерским районным судом Киева вынесено решение о запрете УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на ближайшем Конгрессе УАФ вопросов об избрании президента, первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполкома и аудиторского органа УАФ.

Поэтому до отмены режима военного положения в Украине и судебного запрета проведение отчетно-выборного Конгресса невозможно.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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