Самая горячая точка фронта. Журналисты CNN сделали репортаж из Бахмута

На Донецком направлении идут самые жестокие бои. Журналисты CNN побывали в горячей точке на Донбассе и показали, как украинские воины защищают Бахмут от российских захватчиков.

На сегодняшний день Бахмут остается одним из самых сложных участков фронта на Донбассе, где оккупанты 24/7 идут на штурм позиций ВСУ, а также обстреливают и сам город.

На кадрах можно увидеть фрагменты самого боя, а также Бахмут и укрытие украинского военного командования, откуда ведется управление боями за город.

Much of the battle for Bakhmut is fought underground, in bunkers where Ukrainian solders use real-time feeds from consumer drones to direct artillery attacks. pic.twitter.com/EIn23L7qfY