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Самая горячая точка фронта. Журналисты CNN сделали репортаж из Бахмута

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Самая горячая точка фронта. Журналисты CNN сделали репортаж из Бахмута

Новина українською

На Донецком направлении идут самые жестокие бои. Журналисты CNN побывали в горячей точке на Донбассе и показали, как украинские воины защищают Бахмут от российских захватчиков.

На сегодняшний день Бахмут остается одним из самых сложных участков фронта на Донбассе, где оккупанты 24/7 идут на штурм позиций ВСУ, а также обстреливают и сам город.

На кадрах можно увидеть фрагменты самого боя, а также Бахмут и укрытие украинского военного командования, откуда ведется управление боями за город.

Также ранее аналитики Института изучения войны ISW рассказали, почему бои за Бахмут могут стать ловушкой для россиян.

Читайте такжеISW: Бои за Бахмут могут стать ловушкой для россиян

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В статье: война с россией
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