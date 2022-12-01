Самая горячая точка фронта. Журналисты CNN сделали репортаж из Бахмута
Эксклюзивные кадры
На Донецком направлении идут самые жестокие бои. Журналисты CNN побывали в горячей точке на Донбассе и показали, как украинские воины защищают Бахмут от российских захватчиков.
На сегодняшний день Бахмут остается одним из самых сложных участков фронта на Донбассе, где оккупанты 24/7 идут на штурм позиций ВСУ, а также обстреливают и сам город.
На кадрах можно увидеть фрагменты самого боя, а также Бахмут и укрытие украинского военного командования, откуда ведется управление боями за город.
Much of the battle for Bakhmut is fought underground, in bunkers where Ukrainian solders use real-time feeds from consumer drones to direct artillery attacks. pic.twitter.com/EIn23L7qfY— Mick Krever (@mickbk) November 30, 2022
Также ранее аналитики Института изучения войны ISW рассказали, почему бои за Бахмут могут стать ловушкой для россиян.
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