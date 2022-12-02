Уже 90 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Плюс один вертолет
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 2 декабря.
За четверг, 1 декабря, было ликвидировано еще 650 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ теперь составляют около 90 090 человек.
Также за предыдущие сутки были уничтожены 34 единицы военной техники. В частности, добавился еще один вертолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 2916 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5883 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1905 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 210 (+0) ед,
- самолетов - 280 (+0) ед,
- вертолетов - 262 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 4464 (+23) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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