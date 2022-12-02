 Уже 90 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян ᐉ UA-Футбол
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Уже 90 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Плюс один вертолет

Уже 90 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 2 декабря.

За четверг, 1 декабря, было ликвидировано еще 650 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ теперь составляют около 90 090 человек.

Также за предыдущие сутки были уничтожены 34 единицы военной техники. В частности, добавился еще один вертолет.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2916 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5883 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1905 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 210 (+0) ед,
  • самолетов - 280 (+0) ед,
  • вертолетов - 262 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 4464 (+23) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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