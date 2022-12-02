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СНБО ввел санкции против Новинского и священнослужителей УПЦ МП

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Список фамилий обещают обнародовать вскоре

СНБО ввел санкции против Новинского и священнослужителей УПЦ МП

фото из свободных источников

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), в том числе наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего владельца ФК "Севастополь" Вадима Новинского. По информации "Украинской правды", кроме них в санкционном списке СНБО еще около десяти священнослужителей УПЦ МП.

Решение о санкциях было принято на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

Список подсанкционных фамилий в Офисе Президента обещают обнародовать вскоре.

Ранее мы сообщали, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете в Украине религиозных организаций из РФ.

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В статье: Вадим Новинский
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