СНБО ввел санкции против Новинского и священнослужителей УПЦ МП
Список фамилий обещают обнародовать вскоре
фото из свободных источников
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), в том числе наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего владельца ФК "Севастополь" Вадима Новинского. По информации "Украинской правды", кроме них в санкционном списке СНБО еще около десяти священнослужителей УПЦ МП.
Решение о санкциях было принято на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".
Список подсанкционных фамилий в Офисе Президента обещают обнародовать вскоре.
Ранее мы сообщали, что СНБО
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