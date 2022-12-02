СНБО ввел санкции против Новинского и священнослужителей УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), в том числе наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего владельца ФК "Севастополь" Вадима Новинского. По информации "Украинской правды", кроме них в санкционном списке СНБО еще около десяти священнослужителей УПЦ МП.

Решение о санкциях было принято на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

Список подсанкционных фамилий в Офисе Президента обещают обнародовать вскоре.