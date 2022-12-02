СМИ: УАФ собирается подавать жалобу в ФИФА и УЕФА на политическое вмешательство на футбольные процессы в Украине

В пятницу, 2 декабря, в Доме футбола в Киеве прошло некое собрание функционеров УАФ.

Как пишет Football Hub, это был Конгресс Ассоциации, который проходил в условиях повышенной секретности.

На нем были замечены вице-президент УАФ, председатель Ассоциации футбола АР Крым Сергей Куницын, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, экспрезидент УАФ Анатолий Коньков, глава Херсонской ОАФ Андрей Гордеев.

Впрочем, функционеры отказались комментировать причину сбора.

По информации ресурса Бормбардир, нынешние руководители ассоциации намерено обратиться в ФИФА И УЕФА с жалобой на политическое влияние на футбольные процессы в Украине.

Напомним, что проблемы нынешнего президента Ассоциации Андрея Павелко начались с того, что ему вручила подозрение прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.

Вскоре после ареста чиновник выплатил почти 10 млн залога и вышел на свободу, однако его по-прежнему ждет суд.

Отметим, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.