СМИ: УАФ собирается подавать жалобу в ФИФА и УЕФА на политическое вмешательство на футбольные процессы в Украине
В Доме футбола прошло тайное собрание функционеров УАФ
В пятницу, 2 декабря, в Доме футбола в Киеве прошло некое собрание функционеров УАФ.
Как пишет Football Hub, это был Конгресс Ассоциации, который проходил в условиях повышенной секретности.
На нем были замечены вице-президент УАФ, председатель Ассоциации футбола АР Крым Сергей Куницын, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, экспрезидент УАФ Анатолий Коньков, глава Херсонской ОАФ Андрей Гордеев.
Впрочем, функционеры отказались комментировать причину сбора.
По информации ресурса Бормбардир, нынешние руководители ассоциации намерено обратиться в ФИФА И УЕФА с жалобой на политическое влияние на футбольные процессы в Украине.
Напомним, что проблемы нынешнего президента Ассоциации Андрея Павелко начались с того, что ему вручила подозрение прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.
Вскоре после ареста чиновник
Отметим, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.
Популярное сейчас
- Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
- В Пентагоне дали четкий ответ касательно передачи Patriot из США для Украины
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО