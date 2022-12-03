Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Британец Тайсон Фьюри, проведет защиту своего единственного титула, WBC, в поединке против Дерека Чисоры. Ожидается, что бой посетит Александр Усик, поэтому не исключено, что после завершения поединка мы услышим, что следующее противостояние уже состоится с участием украинца и станет объединительным в супертяжелом дивизионе. Но пока Фьюри необходимо еще раз разобраться с Чисорой. Состоится бой двух британцев в столице королевства, Лондоне. Будет интересно увидеть, как разделятся симпатии зала.

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Начало боя Фьюри – Чисора 3 декабря ориентировочно в 23:00.