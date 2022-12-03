  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Общие новости
(1 голосов)

Вы за кого?

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британец Тайсон Фьюри, проведет защиту своего единственного титула, WBC, в поединке против Дерека Чисоры. Ожидается, что бой посетит Александр Усик, поэтому не исключено, что после завершения поединка мы услышим, что следующее противостояние уже состоится с участием украинца и станет объединительным в супертяжелом дивизионе. Но пока Фьюри необходимо еще раз разобраться с Чисорой. Состоится бой двух британцев в столице королевства, Лондоне. Будет интересно увидеть, как разделятся симпатии зала.

  • Следите за боем Беринчик - Менди в режиме Live в нашем Telegram

Смотрите бой Фьюри - Чисора прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Трансляция доступна, если у вас активирована подписка на "Максимальная" или "Спорт" - оформить ее можно сразу через плеер.

Начало боя Фьюри – Чисора 3 декабря ориентировочно в 23:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде