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Гайдай: Погода помогает ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях

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Наши военные могут развить успех

Гайдай: Погода помогает ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях

Фото: Андрей Баштовой

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что погода способствует Вооруженным силам на Сватовском и Кременском направлениях:

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время положительных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - сказал Гайдай.

Также, по словам главы Луганской ОВА, партизаны в Луганской области подсказывают Вооруженным силам, куда целить нашей артиллерии.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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