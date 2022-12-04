Гайдай: Погода помогает ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях
Наши военные могут развить успех
Фото: Андрей Баштовой
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что погода способствует Вооруженным силам на Сватовском и Кременском направлениях:
"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время положительных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - сказал Гайдай.
Также, по словам главы Луганской ОВА, партизаны в Луганской области подсказывают Вооруженным силам, куда целить нашей артиллерии.
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Источник:Телеграм Луганської ОВА
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