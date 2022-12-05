В нескольких регионах Украины перебои со светом на фоне массированной ракетной атаки России
Энергетическая система Украины снова под ударом
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Украина снова находится под массированным ракетным обстрелом со стороны россиян. Из разных частей страны поступают сообщения об аварийных отключениях электричества.
В частности, частично исчез свет в Житомире и Одессе, в Киевской области. Как сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул, часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные, система удерживается на генераторах.
Сумыоблэнерго сообщают об экстренном аварийном отключении электроэнергии по всей Сумской области для предотвращения нарушения в работе объединенной энергетической системы Украины.
В Николаевской области отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.
Известно, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу.
Также есть сообщения о перебоях с электричеством в Молдове.
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