В нескольких регионах Украины перебои со светом на фоне массированной ракетной атаки России

Украина снова находится под массированным ракетным обстрелом со стороны россиян. Из разных частей страны поступают сообщения об аварийных отключениях электричества.

В частности, частично исчез свет в Житомире и Одессе, в Киевской области. Как сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул, часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные, система удерживается на генераторах.

Сумыоблэнерго сообщают об экстренном аварийном отключении электроэнергии по всей Сумской области для предотвращения нарушения в работе объединенной энергетической системы Украины.

В Николаевской области отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.

Известно, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу.

Также есть сообщения о перебоях с электричеством в Молдове.