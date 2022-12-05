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"Самая странная, но самая крутая работа в мире". Зозуля - о волонтерах

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Футболист активно помогает украинской армии

"Самая странная, но самая крутая работа в мире". Зозуля - о волонтерах

Фото: Фокус

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля поздравил украинских волонтеров с их праздником.

"Бессонные ночи и дни в которых более 24 часов, тонны часов на телефоне и сотни довольных защитников, дождавшихся своего заказа. Самая странная, но самая крутая работа в мире, на которую ни один из нас не учился, но отдается ей на 100% и всегда пытается перевыполнить план. Благодарю всех волонтеров за отданную частицу себя ради большого дела.

С Международным днем волонтера, коллеги! Пакуем подарки к праздникам и держимся! До победы совсем немного осталось", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Отметим, что Зозуля с 2014 года активно занимается волонтерством и помогает украинской армии. Он даже организовал благотворительный фонд "Народная армия".

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В статье: Роман Зозуля война с россией
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