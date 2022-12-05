  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету
В тренде

Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету

Общие новости
(3 голосов)

Пример применения ЗРК

Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету

facebook.com/PvkCenter

UA-Футбол
Новина українською

В Сети распространяется видео, как воины ВСУ уничтожают крылатую российскую ракету из зенитного ракетного комплекса немецкого производства Gepard.

Добавим, что Германия в последнее время демонстрирует жесткую позицию по войне в Украине и помогает нашему государству оружием. Также напомним, что сегодня, пятого декабря, Россия совершила очередную террористическую атаку, выпустив по Украине около 70-ти ракет. Большинство из них были сбиты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде