Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету

В Сети распространяется видео, как воины ВСУ уничтожают крылатую российскую ракету из зенитного ракетного комплекса немецкого производства Gepard.

Добавим, что Германия в последнее время демонстрирует жесткую позицию по войне в Украине и помогает нашему государству оружием. Также напомним, что сегодня, пятого декабря, Россия совершила очередную террористическую атаку, выпустив по Украине около 70-ти ракет. Большинство из них были сбиты.