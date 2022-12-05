Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету
Пример применения ЗРК
facebook.com/PvkCenter
В Сети распространяется видео, как воины ВСУ уничтожают крылатую российскую ракету из зенитного ракетного комплекса немецкого производства Gepard.
Добавим, что Германия в последнее время демонстрирует жесткую позицию по войне в Украине и помогает нашему государству оружием. Также напомним, что сегодня, пятого декабря, Россия совершила очередную террористическую атаку, выпустив по Украине около 70-ти ракет. Большинство из них были сбиты.
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