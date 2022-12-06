Пожар на аэродроме в Курске до сих пор не потушен – ВИДЕО

С утра, 6 декабря, в российском Курске – пожар на аэродроме, местные власти уже сообщили об атаке беспилотником, в результате чего произошел пожар.

Вблизи аэродрома результате "хлопка" вспыхнул нефтенакопитель. Губернатор Курской области заявил, что "московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по 2 цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя".

Напомним, вчера, 5 декабря, сообщалось о взрывах на авиабазе стратегической авиации РФ "Энгельс" (Саратовская область). Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были существенно повреждены в результате удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе аэродрома.