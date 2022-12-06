Пожар на аэродроме в Курске до сих пор не потушен – ВИДЕО
Красиво!
россми
С утра, 6 декабря, в российском Курске – пожар на аэродроме, местные власти уже сообщили об атаке беспилотником, в результате чего произошел пожар.
Вблизи аэродрома результате "хлопка" вспыхнул нефтенакопитель. Губернатор Курской области заявил, что "московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по 2 цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя".
Напомним, вчера, 5 декабря, сообщалось о взрывах на авиабазе стратегической авиации РФ "Энгельс" (Саратовская область). Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были существенно повреждены в результате удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Популярное сейчас
- Фестиваль Бразилии, серия Хорватии, заявление Суркиса. Главные новости за 5 декабря
- Англия встретится с Францией, а Бразилия - с Хорватией в четвертьфинале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Бразилия забила 4 гола в первом тайме матча ЧМ впервые за 68 лет и другие рекорды пентакампионов
- Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Новости по теме
- 22:36 Украинские Президент Украины сообщил, сколько людей погибло в результате очередной российской ракетной атаки
- 22:23 Украинские Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет
- 21:49 Украинские Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету