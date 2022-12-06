Больше полусотни крылатых ракет и полутысячи личного состава. Генштаб – о потерях РФ за 05.12
Орки, бегите
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 92200 (+510) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5905 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1915 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+61),
- корабли ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4505 (+8) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Данные уточняются.
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