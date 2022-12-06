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Больше полусотни крылатых ракет и полутысячи личного состава. Генштаб – о потерях РФ за 05.12

Общие новости
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Орки, бегите

Больше полусотни крылатых ракет и полутысячи личного состава. Генштаб – о потерях РФ за 05.12

Генштаб ВСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 92200 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5905 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1915 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+61),
  • корабли ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4505 (+8) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией
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