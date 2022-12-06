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Президент Украины приехал в прифронтовой Славянск и поздравил военных с днем ВСУ

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путин, спишь?

Президент Украины приехал в прифронтовой Славянск и поздравил военных с днем ВСУ

Зеленский Телеграм-канал

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Владимир Зеленский выехал на передовую в Славянск Донецкую область (менее 50 км от линии фронта) и поздравил ВСУ с их праздником. Он заявил, что гордится всеми нашими защитниками, поблагодарил их за все, что они делают, и призвал возвращаться живыми.

Славянск – город в Краматорском районе Донецкой области Украины. В 2014 году Славянск стал первым городом в Украине, который захватили российские диверсионные группы во время войны на востоке Украины, это произошло 12 апреля. Город был освобожден менее чем за три месяца, в ночь на 5 июля 2014 года.

День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ, установленный постановлением ВРУ 1993 года. Отмечается ежегодно 6 декабря, в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский ВСУ
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