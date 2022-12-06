Президент Украины приехал в прифронтовой Славянск и поздравил военных с днем ВСУ

Владимир Зеленский выехал на передовую в Славянск Донецкую область (менее 50 км от линии фронта) и поздравил ВСУ с их праздником. Он заявил, что гордится всеми нашими защитниками, поблагодарил их за все, что они делают, и призвал возвращаться живыми.

Славянск – город в Краматорском районе Донецкой области Украины. В 2014 году Славянск стал первым городом в Украине, который захватили российские диверсионные группы во время войны на востоке Украины, это произошло 12 апреля. Город был освобожден менее чем за три месяца, в ночь на 5 июля 2014 года.

День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ, установленный постановлением ВРУ 1993 года. Отмечается ежегодно 6 декабря, в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".