Президент Украины приехал в прифронтовой Славянск и поздравил военных с днем ВСУ
путин, спишь?
Зеленский Телеграм-канал
Владимир Зеленский выехал на передовую в Славянск Донецкую область (менее 50 км от линии фронта) и поздравил ВСУ с их праздником. Он заявил, что гордится всеми нашими защитниками, поблагодарил их за все, что они делают, и призвал возвращаться живыми.
Славянск – город в Краматорском районе Донецкой области Украины. В 2014 году Славянск стал первым городом в Украине, который захватили российские диверсионные группы во время войны на востоке Украины, это произошло 12 апреля. Город был освобожден менее чем за три месяца, в ночь на 5 июля 2014 года.
День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ, установленный постановлением ВРУ 1993 года. Отмечается ежегодно 6 декабря, в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
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