Зеленский назвал кол-во освобожденных из плена украинцев за время войны. Также в ОП озвучили потери ВСУ
Хотя говорили, что это может делать только Президент, Резников или Залужный
Фото: Anton Kulakowskiy
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля из российского плена удалось вернуть более 1300 украинцев. Он заверил, что Украина вернет домой всех, кого захватили российские оккупанты. Также отметим, что СБУ опубликовала эксклюзивное видео по обмену, который состоялось 1 декабря.
В то же время, с начала полномасштабной войны России против нашего государства потери украинской армии погибшими составляют до 13 тысяч человек. Предварительная оценка главы Еврокомиссии по потерям ошибочна. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала".
"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые озвучивает Верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших".
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