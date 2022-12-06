ОП: В День ВСУ домой из плена вернулось 60 воинов

В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил:

"Это – лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот момент счастья".

"А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 – из "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также те, кто был в Еленовке".