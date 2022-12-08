ВСУ отразили атаки россиян около 15 населенных пунктов, в том числе на севере Харьковщины
Ракетные войска поразили 6 пунктов управления россиян
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 8 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах 15 населенных пунктов. В частности, впервые за долгое время враг пытался атаковать на севере Харьковской области - возле села Терновая.
Также попытки наступления россиян были отражены возле Стельмаховки, Площанки, Червонопоповки и Белогоровки в Луганской области, а также возле Белогоровки, Берестового, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
В то же время ВСУ заставляют россиян обороняться на Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.
За среду противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. ВСУ сбили ударный БпЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 склада боеприпасов противника.
Популярное сейчас
- Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией
- Сестра Роналду: Один процент ничтожных лицемеров, закройте свои рты
- На Транссибирской магистрали в РФ неизвестные сожгли щитки автоматики
- Пилот истребителя МиГ-29 показал цену успехов в уничтожении иранских дронов
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО