В Госспецсвязи рассказали, сколько продержатся при блэкауте радио, ТВ и мобильная связь
Конкретно суток
В случае полного исчезновения электроэнергии национальный телемарафон и 5 радиокомпаний будут иметь возможность работать еще не менее 3 суток, мобильные операторы также должны обеспечить возможность предоставлять связь в течение 3 суток.
Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день 5 радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива. Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, "Украинское радио", работают радиостанции в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию".
"Большинство базовых станций операторов зарезервированы аккумуляторами, но когда исчезает свет все из Wi-Fi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, – и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает полчаса. Все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на трое суток".
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