В Госспецсвязи рассказали, сколько продержатся при блэкауте радио, ТВ и мобильная связь

В случае полного исчезновения электроэнергии национальный телемарафон и 5 радиокомпаний будут иметь возможность работать еще не менее 3 суток, мобильные операторы также должны обеспечить возможность предоставлять связь в течение 3 суток.

Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.