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Оккупанты завезли Грады на ЗАЭС – Энергоатом сообщает о возможных очередных провокациях от россиян

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Террористы

Оккупанты завезли Грады на ЗАЭС – Энергоатом сообщает о возможных очередных провокациях от россиян

Енергоатом

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На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции рашисты вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности, как отмечает пресс-служба Энергоатома.

"Самая вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности, городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива".

"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС. И еще раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации".

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В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
Энергоатом

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