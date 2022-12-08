Россияне обстреляли Торецк: среди гражданских есть погибший и раненые, разрушены дома

В результате артиллерийского обстрела россиянами Торецка Донецкой области 1 человек погиб и 2 получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

"1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка.

Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - сообщил Кириленко.

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Кириленко отметил, что каждый гражданский, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Он попросил жителей эвакуироваться вовремя.