Число погибших в результате обстрела россиянами Курахово возросло до 10 человек
Об этом заявил президент Владимир Зеленский
t.me/tymoshenko_kyrylo
В результате обстрела россиянами Курахово (Донецкая область) 7 декабря погибли уже 10 мирных жителей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что атака была очень жестокой и абсолютно просчитанной. По его словам, россияне хотели обстрелять мирных людей - ударили по рынку, элеватору, заправке, автостанции и жилому дому.
"В перечне погибших по состоянию на сейчас десять людей, много раненых. Мои сочувствия родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил глава государства.
Напомним, что
Популярное сейчас
- Когда тренеру надоел футбол: ТОП-3 причины, почему Испания провалилась на ЧМ
- Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись
- В Эвертоне назвали главную проблему Миколенко
- Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 23:17 Украинские Зеленский: Для меня честь – провести весь день вместе с нашими защитниками и защитницами
- 12:30 Украинские Президент Украины приехал в прифронтовой Славянск и поздравил военных с днем ВСУ
- 22:23 Украинские Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет