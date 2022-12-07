Число погибших в результате обстрела россиянами Курахово возросло до 10 человек

В результате обстрела россиянами Курахово (Донецкая область) 7 декабря погибли уже 10 мирных жителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что атака была очень жестокой и абсолютно просчитанной. По его словам, россияне хотели обстрелять мирных людей - ударили по рынку, элеватору, заправке, автостанции и жилому дому.

"В перечне погибших по состоянию на сейчас десять людей, много раненых. Мои сочувствия родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил глава государства.