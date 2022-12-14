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Война в Украине исчезла из трендов Твиттера – украинские юзеры имеют проблему со входом в аккаунт

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Проделки Маска?

Война в Украине исчезла из трендов Твиттера – украинские юзеры имеют проблему со входом в аккаунт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на новую политику социальной сети Twitter. Он обратился к владельцу социальной сети Илона Маска после исчезновения войны в Украине из трендов и сворачивания твитов об агрессии РФ.

В дополнение к исчезновению темы войны в Украине по трендам Twitter, теперь в соцсети невозможно зарегистрироваться или входить в аккаунты с украинским номером телефона.

"Исчезновение "Войны в Украине" с трендов Twitter. Радикальное сокращение твитов с упоминанием российской агрессии. Пользователям не разрешено регистрироваться или входить в учетные записи с украинским номером телефона. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь "Twitter Files" о следующей зиме 2022?"

"Украины нет в вашем списке стран, смотрите наш скриншот. Для нас жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", – обратились в UNITED24 к Илону Маску.

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В статье: война с россией Твиттер Михаил Подоляк Илон Маск United24
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
14.12.2022 в 12:57
А я что говорил, илона венерская как и трамп это собачки путина(..
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