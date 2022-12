Война в Украине исчезла из трендов Твиттера – украинские юзеры имеют проблему со входом в аккаунт

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на новую политику социальной сети Twitter. Он обратился к владельцу социальной сети Илона Маска после исчезновения войны в Украине из трендов и сворачивания твитов об агрессии РФ.

В дополнение к исчезновению темы войны в Украине по трендам Twitter, теперь в соцсети невозможно зарегистрироваться или входить в аккаунты с украинским номером телефона.

"Исчезновение "Войны в Украине" с трендов Twitter. Радикальное сокращение твитов с упоминанием российской агрессии. Пользователям не разрешено регистрироваться или входить в учетные записи с украинским номером телефона. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь "Twitter Files" о следующей зиме 2022?"

"War in Ukraine" disappearance from Twitter trends. Radical curtailment of tweets mentioning ru-aggression coverage. Users aren’t allowed to register or log into accounts with Ukrainian phone number. @elonmusk, I wonder if will we ever see “Twitter Files” about Fall/Winter 2022? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 13, 2022

"Украины нет в вашем списке стран, смотрите наш скриншот. Для нас жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", – обратились в UNITED24 к Илону Маску.

Twitter broke two-factor authentication in Ukraine and stopped sending codes to Ukrainian numbers. Users with an associated number cannot log in to Twitter. I really hope this is just an unfortunate mistake by @TwitterSupport and not a new policy of your boss. — Taras (@tarasmi) December 13, 2022

Ukraine country code totally deleted from Twitter database. Hearing Ukrainians with two-factor authentication cannot access their accounts @elonmusk — Paul Massaro (@apmassaro3) December 13, 2022