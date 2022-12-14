Война в Украине исчезла из трендов Твиттера – украинские юзеры имеют проблему со входом в аккаунт
Проделки Маска?
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на новую политику социальной сети Twitter. Он обратился к владельцу социальной сети Илона Маска после исчезновения войны в Украине из трендов и сворачивания твитов об агрессии РФ.
В дополнение к исчезновению темы войны в Украине по трендам Twitter, теперь в соцсети невозможно зарегистрироваться или входить в аккаунты с украинским номером телефона.
"Исчезновение "Войны в Украине" с трендов Twitter. Радикальное сокращение твитов с упоминанием российской агрессии. Пользователям не разрешено регистрироваться или входить в учетные записи с украинским номером телефона. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь "Twitter Files" о следующей зиме 2022?"
"War in Ukraine" disappearance from Twitter trends. Radical curtailment of tweets mentioning ru-aggression coverage. Users aren’t allowed to register or log into accounts with Ukrainian phone number. @elonmusk, I wonder if will we ever see “Twitter Files” about Fall/Winter 2022?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 13, 2022
"Украины нет в вашем списке стран, смотрите наш скриншот. Для нас жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", – обратились в UNITED24 к Илону Маску.
Twitter broke two-factor authentication in Ukraine and stopped sending codes to Ukrainian numbers. Users with an associated number cannot log in to Twitter. I really hope this is just an unfortunate mistake by @TwitterSupport and not a new policy of your boss.— Taras (@tarasmi) December 13, 2022
Ukraine country code totally deleted from Twitter database. Hearing Ukrainians with two-factor authentication cannot access their accounts @elonmusk— Paul Massaro (@apmassaro3) December 13, 2022
Hey @elonmusk, it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.— UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022
It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU
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