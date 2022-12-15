СМИ: Польша заблокировала важный для Украины пакет решений, а страны ЕС не смогли принять санкции против РФ
Пока так
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Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.
Ожидается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально он не включен в повестку дня. По словам дипломатов, крайний срок принятия документа продлен до четверга, но точные сроки не называются.
В то же время сообщается, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против рф, об этом пишет Reuters. Как сообщает агентство, разногласия возникли в вопросе возможного облегчения ЕС прохода российского экспорта удобрений через европейские порты. Некоторые дипломаты выразили мнение, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим бизнесом по производству удобрений, уклониться от санкций ЕС.
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