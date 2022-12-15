СМИ: Польша заблокировала важный для Украины пакет решений, а страны ЕС не смогли принять санкции против РФ

Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

Ожидается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально он не включен в повестку дня. По словам дипломатов, крайний срок принятия документа продлен до четверга, но точные сроки не называются.

В то же время сообщается, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против рф, об этом пишет Reuters. Как сообщает агентство, разногласия возникли в вопросе возможного облегчения ЕС прохода российского экспорта удобрений через европейские порты. Некоторые дипломаты выразили мнение, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим бизнесом по производству удобрений, уклониться от санкций ЕС.