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В результате удара России по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека, ранены дети

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По меньшей мере пятеро ранены

В результате удара России по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека, ранены дети

krivbass.city

UA-Футбол
Новина українською

Во время масштабной воздушной тревоги сегодня с утра Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. По информации главы областной военной администрации Валентина Резниченко, разрушен подъезд.

"Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что в результате массированной ракетной атаки по всей Украине вводятся аварийные отключения света.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко
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