В результате удара России по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека, ранены дети

Во время масштабной воздушной тревоги сегодня с утра Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. По информации главы областной военной администрации Валентина Резниченко, разрушен подъезд.

"Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - написал он в своем телеграм-канале.