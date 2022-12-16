В результате удара России по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека, ранены дети
По меньшей мере пятеро ранены
krivbass.city
Во время масштабной воздушной тревоги сегодня с утра Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. По информации главы областной военной администрации Валентина Резниченко, разрушен подъезд.
"Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, что в результате массированной ракетной атаки по всей Украине
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