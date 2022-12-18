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Путин будет обсуждать с Лукашенко участие Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины, - Наев

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Путин будет обсуждать с Лукашенко участие Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины, - Наев

фото из свободных источников

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Российский диктатор Владимир Путин будет обсуждать со своим "коллегой" Александром Лукашенко прямое участие Беларуси в войне против Украины. Об этом заявил командир Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:

"Недавно Путин провел служебное совещание с руководством армии РФ, в ходе которого, как он сам сказал, рассматривает предложения командования оккупационных войск на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна пройти в Минске 19 декабря.

На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал генерал-лейтенант.

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В статье: Беларусь война с россией Сергей Наев
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Источник:
КОС ЗСУ

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