Путин будет обсуждать с Лукашенко участие Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины, - Наев

Российский диктатор Владимир Путин будет обсуждать со своим "коллегой" Александром Лукашенко прямое участие Беларуси в войне против Украины. Об этом заявил командир Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:

"Недавно Путин провел служебное совещание с руководством армии РФ, в ходе которого, как он сам сказал, рассматривает предложения командования оккупационных войск на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна пройти в Минске 19 декабря.

На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал генерал-лейтенант.