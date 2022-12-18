Зеленский: Отвоевание Крыма началось с желания и готовности людей

Отвоевание Крыма началось с желания и готовности людей. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам.

"Сама операция ещё не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. Это очень важно. В нашем внутреннем желании. Это очень важно. В крепости граждан, в единстве по отношению к этому. Не просто в словах "Крым - это Украина". Надо быть готовыми идти, ибо никто просто так не отдаст. И поэтому отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть.

Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель - всем, что полномасштабного вторжения в Украину не будет... Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они.... Он действует, как выгодно ему, не российской федерации....Поэтому использование любого оружия зависит только от прочности объединения Украины с Европой, США, всем миром. И когда он увидит эту прочность, он ничего не будет использовать", – считает Зеленский.