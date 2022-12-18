Зеленский: Отвоевание Крыма началось с желания и готовности людей
Восприятие со стороны западных партнеров изменилось
Zelenskiy / Official
Отвоевание Крыма началось с желания и готовности людей. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам.
"Сама операция ещё не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. Это очень важно. В нашем внутреннем желании. Это очень важно. В крепости граждан, в единстве по отношению к этому. Не просто в словах "Крым - это Украина". Надо быть готовыми идти, ибо никто просто так не отдаст. И поэтому отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть.
Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель - всем, что полномасштабного вторжения в Украину не будет... Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они.... Он действует, как выгодно ему, не российской федерации....Поэтому использование любого оружия зависит только от прочности объединения Украины с Европой, США, всем миром. И когда он увидит эту прочность, он ничего не будет использовать", – считает Зеленский.
Популярное сейчас
- Могильщик Динамо пил и дрался в барах, а сейчас зарабатывает стендапом. Марио Баслер - герой не нашего времени
- Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде
- Бронза Хорватии, кадровая ситуация Франции, Луческу остается. Главные новости за 17 декабря
- "Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО