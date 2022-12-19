Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
Взрывы на правом берегу Днепра
Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images
В ночь на понедельник, 19 декабря, россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. Как сообщает Киевская городская военная администрация, в воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 лет.
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.
В свою очередь, мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Соломенском и Шевченковском районах столицы (Правый берег).
Популярное сейчас
- У Месси – две награды лучшему игроку ЧМ. Это уникальное достижение
- Как это было. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград
- Зозуля: Вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Новости по теме
- 21:56 Украинские Украинская разведка: Путин трижды переносил начало вторжения в Украину
- 14:52 Украинские Россияне планировали 24-го февраля рывок на 402 километра вглубь Украины. Опубликован план вторжения
- 23:51 Украинские "Я был очень недалеко, примерно в 2 км от удара" - Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев