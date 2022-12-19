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Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву

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Взрывы на правом берегу Днепра

Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву

Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images

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В ночь на понедельник, 19 декабря, россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. Как сообщает Киевская городская военная администрация, в воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 лет.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Соломенском и Шевченковском районах столицы (Правый берег).

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В статье: Киев война с россией
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