Экс-игрок Десны: В мой дом залетел снаряд, несколько квартир выгорело под ноль

Бывший голкипер черниговской "Десны" Игорь Литовка рассказал, как проходят поиски новой команды и террор в родном Никополе.

"Сейчас в других командах отпуск. Идут переговоры, рассматриваю все варианты. Есть предложение остаться в Хорватии. Увидим, как будет. Какая-то конкретика появится в январе. Есть определенные разговоры, география огромна. Также рассматриваю возвращение домой. Посмотрим.

"Десна"? С начала войны нет связи с руководством. Ребята между собой общаются в чате. Поддерживаем связь. Долги остались. Мой контракт с "Десной" закончился зимой. Забрал документы и все простил, осознавая, что никто ничего не получит. Вернусь ли в "Десну", если команда возродится до конца войны? Конечно. Если закроют все вопросы, которых собралась целая куча, – вернусь охотно. Чернигов для меня стал вторым родным городом. Мой ребенок пошел в школу там, приобрели жилье, обжились друзьями. Планирую вернуться и жить там. "Десна" – приоритетный вариант для меня.

В мой дом в Чернигове залетел снаряд, несколько квартир выгорело под ноль. Моя квартира на девятом этаже, прилетело на второй. Сначала думали, что снаряд не разорвался и лежит в подвале, однако жильцы нашего дома там ничего не нашли. Оставшиеся там привели все в порядок и сейчас уже и лифт работает. К счастью, никто из жителей не пострадал. Это самое главное.

В родном Никополе очень сложная ситуация. Каждый день и ночью город под огнем. У меня остались родственники, родные, друзья. Очень сложно говорить об этом. Фактически – ядерный террор. Они целятся в отнюдь не военные объекты. Никополь держится. Я уверен, что город будет стоять до нашей победы. Держу связь и очень переживаю за это", – сказал Литовка.

Отметим, что после ухода из "Десны" 34-летний футболист выступал за хорватский клуб "Загора".