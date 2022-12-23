Левченко - Павелко: Почему вы не оставите должность, если вы не в состоянии руководить украинским футболом?

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно последних скандалов с УАФ и ее президентом Андреем Павелко.

"Украинский футбол. То, что сейчас происходит в нашем футболе, является прямым следствием абсолютно неэффективной политики УАФ последних лет. Наш футбол - синоним непрозрачности, кумовства, закулисных игр и авантюристов, узурпировавших футбольные власти.

Самое печальное – это то, что люди, стоящие во главе этой власти, настолько вцепились в это кресло, что готовы на все, в том числе и на развал украинского футбола, лишь бы удержаться у этой власти. Давайте откровенно говорить, что нынешние футбольные функционеры УАФ на протяжении многих лет практически ничего не смогли реформировать.

По разным причинам. Да, мы постоянно слышим какие-то обещания, больше напоминающие самопиар и у здравомыслящих людей вызывают скорее улыбку и раздражение.

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Не может быть здоровой и эффективной организация, когда во главе ее и в управлении находятся некомпетентные руководители. Пока я совсем не вижу четкого курса развития футбола. Нельзя только прикрываясь войной и национальной сборной и делать вид, что все в порядке. Это не так, и мы все это знаем.

Что именно из обещанного было выполнено? Где отчеты о проделанной работе и финансовой составляющей? Почему у нас нет прозрачности, уважения к футбольной общественности, футболистам, журналистам? Где план развития украинского футбола на короткое и долгое время?

Почему были переписаны уставы УАФ? Кто за это отвечает? Почему используются методы устрашения, манипуляции и давления? Любой мало-мальски знакомый с Украинским футболом знает, что наш футбол прогнил и все понимают, что так дальше продолжаться не может.

Конкретный вопрос к господину Павелко, почему вы не оставите должность, если вы не в состоянии руководить украинским футболом? В этом нет ничего постыдного. Это ведь не ваша собственность. Пусть у руля станут другие, более компетентные люди.

И еще, если мы стремимся к демократическим ценностям, то и методы должны быть соответствующими. Умение делать хорошие фотографии, давать красноречивые обещания и окружать себя легендами украинского футбола еще не значит уметь управлять.

Задайтесь простым вопросом, что вы действительно сделали для украинского футбола? И какой след в футбольной истории останется после вас…" - написал Левченко на своей странице в Фейсбук.