  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский приехал во Львов: провел важное совещание и почтил память украинских павших воинов
В тренде

Зеленский приехал во Львов: провел важное совещание и почтил память украинских павших воинов

Общие новости
(1 голосов)

Главная тема – ситуация касательно безопасности в северо-западных областях Украины

Зеленский приехал во Львов: провел важное совещание и почтил память украинских павших воинов

ОП

Новина українською

В среду, 11 января, президент Украины приехал во Львов с рабочим визитом. Владимир Зеленский почтил память защитников. Также глава государства провел совещание по ситуации в контексте безопасности в северо-западных областях Украины.

"Начал свой визит во Львов с важнейшего – чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!"

"Координационное совещание во Львове. Главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях".

Читайте такжеЗеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех украинских политиков

По теме
yellow-arrow
Россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне
yellow-arrow
Надаль, Саккари, Зверев и другие сыграли благотворительные матчи в поддержку Украины. ВИДЕО
yellow-arrow
Бои за Соледар как тригер. Генсек НАТО и Глава Еврокомиссии поддерживают поставку тяжелых вооружений
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Герои Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде