Зеленский приехал во Львов: провел важное совещание и почтил память украинских павших воинов

В среду, 11 января, президент Украины приехал во Львов с рабочим визитом. Владимир Зеленский почтил память защитников. Также глава государства провел совещание по ситуации в контексте безопасности в северо-западных областях Украины.

"Начал свой визит во Львов с важнейшего – чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!"

"Координационное совещание во Львове. Главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях".