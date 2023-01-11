Зеленский приехал во Львов: провел важное совещание и почтил память украинских павших воинов
Главная тема – ситуация касательно безопасности в северо-западных областях Украины
ОП
В среду, 11 января, президент Украины приехал во Львов с рабочим визитом. Владимир Зеленский почтил память защитников. Также глава государства провел совещание по ситуации в контексте безопасности в северо-западных областях Украины.
"Начал свой визит во Львов с важнейшего – чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!"
"Координационное совещание во Львове. Главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях".
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