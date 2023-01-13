В НОК официально подтвердили исключение из организации Г. Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка
Есть решение
НОК
Национальный олимпийский комитет Украины принял решение об отставке спортивных функционеров, избранных на временный период 2022-2026 гг.
В рамках конференции Генеральной ассамблеи НОК официально было утверждено решение о принятии отставки Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, Андрея Кожемякина. В то же время НОК принял отставку Жана Беленюка, Георгия Зубко, Евгения Пронина и Андрея Шевченко – они объявили о выходе из состава НОК после включения Суркиса и Шуфрича в состав комитета.
Сообщается, что в голосовании приняли участие 107 человек: 100 проголосовали "за", 1 – "против", 6 – "воздержалось".
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